Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy zieht am Mittag an

Die Aktie von Siemens Energy zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Siemens Energy-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,8 Prozent auf 35,99 EUR.

Das Papier von Siemens Energy legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,8 Prozent auf 35,99 EUR. In der Spitze legte die Siemens Energy-Aktie bis auf 36,27 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 34,89 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 589.285 Siemens Energy-Aktien.

Bei 36,62 EUR erreichte der Titel am 15.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 1,75 Prozent Plus fehlen der Siemens Energy-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.10.2023 bei 6,40 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 82,21 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,063 EUR. Im Vorjahr erhielten Siemens Energy-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 29,20 EUR je Siemens Energy-Aktie an.

Siemens Energy veröffentlichte am 07.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,16 EUR gegenüber -3,42 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Das vergangene Quartal hat Siemens Energy mit einem Umsatz von insgesamt 8,80 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,51 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 17,20 Prozent gesteigert.

Siemens Energy dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 13.11.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 18.11.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,344 EUR je Siemens Energy-Aktie.

