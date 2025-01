Siemens Energy Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von Siemens Energy

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 3,5 Prozent auf 50,04 EUR.

Die Siemens Energy-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 3,5 Prozent auf 50,04 EUR. Die Abwärtsbewegung der Siemens Energy-Aktie ging bis auf 49,64 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 50,70 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.112.536 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Bei 55,26 EUR markierte der Titel am 07.01.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens Energy-Aktie 10,43 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 11,64 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 76,75 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,053 EUR. Im Vorjahr erhielten Siemens Energy-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 47,71 EUR.

Siemens Energy veröffentlichte am 13.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,34 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,04 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Siemens Energy 9,74 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 14,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 8,52 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.02.2025 erfolgen. Siemens Energy dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 11.02.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Energy im Jahr 2025 0,746 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

