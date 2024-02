Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy fällt am Dienstagvormittag

Kurs der Siemens Energy

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Siemens Energy-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 13,88 EUR abwärts.

Um 09:07 Uhr ging es für die Siemens Energy-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 13,88 EUR. Der Kurs der Siemens Energy-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 13,86 EUR nach. Bei 13,88 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 67.559 Siemens Energy-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 31.05.2023 erreichte der Anteilsschein mit 24,81 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 78,75 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.10.2023 (6,40 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens Energy-Aktie 53,88 Prozent sinken.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,048 EUR je Siemens Energy-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens Energy-Aktie bei 18,88 EUR.

Siemens Energy veröffentlichte am 07.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,78 EUR, nach -0,60 EUR im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens Energy im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,28 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7.649,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 7.064,00 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Siemens Energy wird am 08.05.2024 gerechnet. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 07.05.2025 erwartet.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,279 EUR je Siemens Energy-Aktie belaufen.

