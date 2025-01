Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy gewinnt am Dienstagmittag an Fahrt

Kursverlauf

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Siemens Energy. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 50,66 EUR zu.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 50,66 EUR zu. Kurzfristig markierte die Siemens Energy-Aktie bei 50,80 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 49,62 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 884.634 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Am 07.01.2025 markierte das Papier bei 55,26 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens Energy-Aktie somit 8,32 Prozent niedriger. Am 22.01.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 11,64 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 77,03 Prozent könnte die Siemens Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 EUR an Siemens Energy-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,050 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens Energy-Aktie bei 47,71 EUR.

Siemens Energy ließ sich am 13.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,34 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens Energy -1,04 EUR je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat Siemens Energy 9,74 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 14,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 8,52 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 12.02.2025 terminiert. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Siemens Energy-Anleger Experten zufolge am 11.02.2026 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens Energy-Aktie in Höhe von 0,766 EUR im Jahr 2025 aus.

