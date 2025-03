Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy macht am Freitagvormittag Boden gut

Blick auf Siemens Energy-Kurs

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 61,94 EUR zu.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 61,94 EUR zu. Die Siemens Energy-Aktie zog in der Spitze bis auf 61,96 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 60,68 EUR. Der Tagesumsatz der Siemens Energy-Aktie belief sich zuletzt auf 80.632 Aktien.

Bei 64,56 EUR markierte der Titel am 17.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens Energy-Aktie 4,23 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 14,97 EUR ab. Derzeit notiert die Siemens Energy-Aktie damit 313,76 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Siemens Energy-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,080 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 49,50 EUR.

Am 12.02.2025 hat Siemens Energy die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,23 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,79 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 16,90 Prozent auf 8,94 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,65 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Siemens Energy wird am 08.05.2025 gerechnet. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 13.05.2026 erwartet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens Energy ein EPS in Höhe von 0,837 EUR in den Büchern stehen haben wird.

