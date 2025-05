Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Mittag mit roten Vorzeichen

Blick auf Siemens Energy-Kurs

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Siemens Energy befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,9 Prozent auf 78,04 EUR ab.

Um 11:47 Uhr rutschte die Siemens Energy-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 78,04 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Siemens Energy-Aktie bis auf 77,94 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 79,08 EUR. Zuletzt wechselten 257.642 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.05.2025 bei 80,34 EUR. Der derzeitige Kurs der Siemens Energy-Aktie liegt somit 2,86 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 06.08.2024 auf bis zu 22,06 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 71,73 Prozent.

Zuletzt erhielten Siemens Energy-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,132 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens Energy-Aktie bei 58,38 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Siemens Energy am 08.05.2025 vor. Das EPS belief sich auf 0,55 EUR gegenüber 0,09 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 9,96 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 20,34 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siemens Energy einen Umsatz von 8,28 Mrd. EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Siemens Energy am 06.08.2025 vorlegen. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Siemens Energy möglicherweise am 10.08.2026 präsentieren.

In der Siemens Energy-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,29 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

