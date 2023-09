Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Nachmittag mit Abschlägen

Kursentwicklung

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Siemens Energy-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 3,4 Prozent auf 12,19 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 3,4 Prozent auf 12,19 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Siemens Energy-Aktie bisher bei 12,18 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 12,52 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.577.177 Siemens Energy-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.05.2023 bei 24,81 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 103,53 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 10,25 EUR. Dieser Wert wurde am 14.10.2022 erreicht. Derzeit notiert die Siemens Energy-Aktie damit 18,93 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 21,38 EUR für die Siemens Energy-Aktie.

Am 07.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -3,42 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,54 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Siemens Energy hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7.506,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7.279,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.11.2023 erfolgen. Die Veröffentlichung der Siemens Energy-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 13.11.2024.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -3,980 EUR je Siemens Energy-Aktie in den Büchern stehen.

