Siemens Energy Aktie News: Anleger schicken Siemens Energy am Donnerstagvormittag auf rotes Terrain

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siemens Energy-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 12,44 EUR ab.

Das Papier von Siemens Energy gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 1,5 Prozent auf 12,44 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Siemens Energy-Aktie bis auf 12,43 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 12,52 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 128.557 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Am 30.05.2023 markierte das Papier bei 24,81 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 99,52 Prozent könnte die Siemens Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.10.2022 bei 10,25 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 17,57 Prozent könnte die Siemens Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens Energy-Aktie bei 21,38 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens Energy am 07.08.2023. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -3,42 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,54 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7.506,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.279,00 EUR in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Siemens Energy am 15.11.2023 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 13.11.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Siemens Energy-Verlust in Höhe von -3,980 EUR je Aktie aus.

