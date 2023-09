Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy tendiert am Freitagmittag schwächer

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Siemens Energy. Die Siemens Energy-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 12,17 EUR.

Die Siemens Energy-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 12,17 EUR. Die Siemens Energy-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 12,08 EUR ab. Bei 12,10 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 607.478 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

Am 30.05.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 24,81 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens Energy-Aktie somit 50,95 Prozent niedriger. Bei 10,25 EUR fiel das Papier am 14.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,78 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten bewerten die Siemens Energy-Aktie im Durchschnitt mit 21,38 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens Energy am 07.08.2023. Das EPS lag bei -3,42 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,54 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 7.506,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Energy 7.279,00 EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.11.2023 erfolgen. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Siemens Energy-Anleger Experten zufolge am 13.11.2024 werfen.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -3,980 EUR je Siemens Energy-Aktie.

