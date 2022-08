Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy verteuert sich am Nachmittag

Um 04:22 Uhr wies die Siemens Energy-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 15,39 EUR nach oben. Der Kurs der Siemens Energy-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 15,48 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 15,14 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 419.060 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Bei 25,60 EUR erreichte der Titel am 04.09.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 39,90 Prozent Plus fehlen der Siemens Energy-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 13,36 EUR. Dieser Wert wurde am 05.07.2022 erreicht. Abschläge von 15,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 24,57 EUR an.

Siemens Energy gewährte am 08.08.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Siemens Energy am 16.11.2022 vorlegen. Am 15.11.2023 wird Siemens Energy schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2023 präsentieren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Bildquellen: Siemens Energy AG