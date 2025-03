Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Montagmittag auf grünem Terrain

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Siemens Energy-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 62,28 EUR zu.

Die Siemens Energy-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 62,28 EUR. Die Siemens Energy-Aktie zog in der Spitze bis auf 62,70 EUR an. Mit einem Wert von 62,06 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 475.903 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 64,56 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.02.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siemens Energy-Aktie mit einem Kursplus von 3,66 Prozent wieder erreichen. Am 22.03.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 15,75 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens Energy-Aktie 74,72 Prozent sinken.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,080 EUR je Siemens Energy-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 49,50 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siemens Energy am 12.02.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,23 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,79 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 16,90 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7,65 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8,94 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Siemens Energy am 08.05.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 13.05.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,837 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

