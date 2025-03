Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy gibt am Dienstagvormittag ab

Aktienentwicklung

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Siemens Energy-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 2,4 Prozent auf 59,12 EUR ab.

Das Papier von Siemens Energy befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,4 Prozent auf 59,12 EUR ab. Die Siemens Energy-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 58,04 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 59,90 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 416.324 Siemens Energy-Aktien.

Am 17.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 64,56 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,20 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.03.2024 bei 16,06 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens Energy-Aktie derzeit noch 72,84 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Siemens Energy-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,080 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 49,50 EUR.

Siemens Energy ließ sich am 12.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,23 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,79 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8,94 Mrd. EUR – ein Plus von 16,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens Energy 7,65 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 08.05.2025 dürfte Siemens Energy Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Siemens Energy-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 13.05.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens Energy einen Gewinn von 0,837 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende schwächer

Montagshandel in Frankfurt: DAX präsentiert sich zum Ende des Montagshandels schwächer

Schwacher Handel: DAX schlussendlich schwächer