Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy macht am Vormittag Boden gut

Die Aktie von Siemens Energy zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Siemens Energy-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 34,11 EUR nach oben.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 34,11 EUR zu. Die Siemens Energy-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 34,29 EUR. Mit einem Wert von 34,26 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 199.022 Siemens Energy-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 34,29 EUR erreichte der Titel am 26.09.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Siemens Energy-Aktie liegt somit 0,52 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 27.10.2023 Kursverluste bis auf 6,40 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 81,23 Prozent könnte die Siemens Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,063 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens Energy-Aktie bei 25,16 EUR.

Am 07.08.2024 hat Siemens Energy in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,16 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -3,42 EUR erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siemens Energy in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,20 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8,80 Mrd. EUR im Vergleich zu 7,51 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Siemens Energy dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 13.11.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 12.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Siemens Energy.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens Energy-Aktie in Höhe von 0,488 EUR im Jahr 2024 aus.

