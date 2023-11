Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Dienstagvormittag im Minus

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siemens Energy-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 10,75 EUR ab.

Das Papier von Siemens Energy befand sich um 09:04 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 10,75 EUR ab. Bei 10,66 EUR markierte die Siemens Energy-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 10,70 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 45.630 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 24,81 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.05.2023). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens Energy-Aktie somit 56,67 Prozent niedriger. Bei 6,40 EUR fiel das Papier am 26.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Siemens Energy-Aktie ist somit 40,45 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Energy-Aktie wird bei 19,06 EUR angegeben.

Am 15.11.2023 hat Siemens Energy die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,04 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,36 EUR je Aktie erzielt worden. Siemens Energy hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8.521,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 7,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.180,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 07.02.2024 erwartet. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Siemens Energy-Anleger Experten zufolge am 05.02.2025 werfen.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,132 EUR je Siemens Energy-Aktie.

