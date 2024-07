Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Montagvormittag auf grünem Terrain

Siemens Energy im Fokus

Die Aktie von Siemens Energy zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Energy nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 25,57 EUR.

Die Siemens Energy-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 25,57 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Siemens Energy-Aktie bei 25,57 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 25,45 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 61.586 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.07.2024 bei 27,91 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,15 Prozent könnte die Siemens Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 27.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 6,40 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Siemens Energy-Aktie ist somit 74,96 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,060 EUR. Im Vorjahr hatte Siemens Energy 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens Energy-Aktie bei 24,07 EUR.

Am 08.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,09 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -0,26 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Der Umsatz wurde auf 8,28 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,03 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Siemens Energy-Bilanz für Q3 2024 wird am 07.08.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Siemens Energy rechnen Experten am 11.08.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens Energy im Jahr 2024 0,427 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

