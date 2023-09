So bewegt sich Siemens Energy

Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy zeigt sich am Freitagnachmittag gestärkt

29.09.23 16:10 Uhr

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Siemens Energy. Die Siemens Energy-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 3,6 Prozent im Plus bei 12,54 EUR.

Die Siemens Energy-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 3,6 Prozent im Plus bei 12,54 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Siemens Energy-Aktie bei 12,61 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 12,19 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens Energy-Aktien beläuft sich auf 1.760.893 Stück. Am 30.05.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 24,81 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siemens Energy-Aktie mit einem Kursplus von 97,85 Prozent wieder erreichen. Bei 10,25 EUR fiel das Papier am 14.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,26 Prozent. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 21,28 EUR für die Siemens Energy-Aktie. Am 07.08.2023 hat Siemens Energy in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -3,42 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens Energy ein EPS von -0,54 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,12 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7.506,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7.279,00 EUR in den Büchern gestanden. Am 15.11.2023 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Siemens Energy veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 13.11.2024. Experten gehen davon aus, dass Siemens Energy im Jahr 2023 -3,968 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie Donnerstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich leichter Zuversicht in Frankfurt: DAX mit Zuschlägen Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX sackt schlussendlich ab

