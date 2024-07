Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy tendiert am Dienstagmittag nordwärts

Notierung im Fokus

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Siemens Energy-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 25,62 EUR.

Um 11:43 Uhr ging es für das Siemens Energy-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 25,62 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Siemens Energy-Aktie bei 25,76 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 25,64 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 243.603 Siemens Energy-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 11.07.2024 auf bis zu 27,91 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,94 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.10.2023 (6,40 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 75,01 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,060 EUR. Im Vorjahr erhielten Siemens Energy-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens Energy-Aktie bei 24,07 EUR.

Am 08.05.2024 äußerte sich Siemens Energy zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Siemens Energy hat ein EPS von 0,09 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -0,26 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8,28 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,03 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Am 07.08.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 11.08.2025.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Energy im Jahr 2024 0,427 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

