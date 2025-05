Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Nachmittag mit Aufschlag

Aktie im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Siemens Healthineers-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 47,78 EUR.

Die Siemens Healthineers-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 47,78 EUR. Im Tageshoch stieg die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 48,15 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 47,92 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 839.198 Siemens Healthineers-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 13.02.2025 auf bis zu 58,48 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 22,39 Prozent hinzugewinnen. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 41,21 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 13,75 Prozent könnte die Siemens Healthineers-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Siemens Healthineers-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,14 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 62,24 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Siemens Healthineers am 06.02.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,42 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,86 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,48 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 5,44 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 07.05.2025 dürfte Siemens Healthineers Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 12.05.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,47 EUR je Aktie in den Siemens Healthineers-Büchern.

