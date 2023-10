Siemens Healthineers Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von Siemens Healthineers

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 47,91 EUR.

Das Papier von Siemens Healthineers gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 47,91 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Siemens Healthineers-Aktie bei 47,73 EUR. Bei 47,86 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 13.408 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt.

Am 25.04.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 58,08 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siemens Healthineers-Aktie mit einem Kursplus von 21,23 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 41,42 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,55 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 57,24 EUR.

Am 02.08.2023 lud Siemens Healthineers zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Das EPS lag bei 0,53 EUR. Im letzten Jahr hatte Siemens Healthineers einen Gewinn von 0,43 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,29 Prozent auf 5.201,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5.186,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.11.2023 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 04.11.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 2,02 EUR je Siemens Healthineers-Aktie.

