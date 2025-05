Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Vormittag auf rotem Terrain

Aktienentwicklung

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Siemens Healthineers-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 47,90 EUR ab.

Die Siemens Healthineers-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 47,90 EUR. Die Siemens Healthineers-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 47,77 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 47,93 EUR. Bisher wurden via XETRA 15.656 Siemens Healthineers-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 13.02.2025 auf bis zu 58,48 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siemens Healthineers-Aktie mit einem Kursplus von 22,09 Prozent wieder erreichen. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 41,21 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,97 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens Healthineers-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,14 EUR. Im Vorjahr hatte Siemens Healthineers 0,950 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens Healthineers-Aktie bei 62,24 EUR.

Siemens Healthineers veröffentlichte am 06.02.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,42 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,38 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5,48 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,86 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siemens Healthineers einen Umsatz von 5,44 Mrd. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 07.05.2025 erwartet. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 12.05.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,47 EUR je Siemens Healthineers-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

So schätzen Analysten die Siemens Healthineers-Aktie ein

DAX 40-Wert Siemens Healthineers-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Siemens Healthineers von vor 5 Jahren eingefahren

Erste Schätzungen: Siemens Healthineers präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel