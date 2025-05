Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers verteidigt am Donnerstagvormittag Vortagesniveau

Blick auf Siemens Healthineers-Kurs

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagvormittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Siemens Healthineers-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 48,84 EUR an der Tafel.

Anleger zeigten sich um 09:06 Uhr bei der Siemens Healthineers-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 48,84 EUR. Der Kurs der Siemens Healthineers-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 48,84 EUR zu. Die Siemens Healthineers-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 48,48 EUR ab. Bei 48,48 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Siemens Healthineers-Aktie belief sich zuletzt auf 21.325 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.02.2025 bei 58,48 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens Healthineers-Aktie somit 16,48 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 41,21 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens Healthineers-Aktie 15,62 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Im Vorjahr hatte Siemens Healthineers 0,950 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 58,97 EUR für die Siemens Healthineers-Aktie aus.

Siemens Healthineers veröffentlichte am 07.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 0,47 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens Healthineers 0,38 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,72 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5,44 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5,91 Mrd. EUR ausgewiesen.

Am 30.07.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Siemens Healthineers veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 05.08.2026.

In der Siemens Healthineers-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,40 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

Aktien-Analyse: DZ BANK stuft Siemens Healthineers-Aktie auf Kaufen hoch

DAX 40-Titel Siemens Healthineers-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Siemens Healthineers-Investment von vor 3 Jahren verloren

Aktien-Tipp: So bewertet JP Morgan Chase & Co. die Siemens Healthineers-Aktie