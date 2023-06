Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Vormittag verlustreich

Um 09:06 Uhr rutschte die Siemens Healthineers-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 53,22 EUR ab. Die Siemens Healthineers-Aktie gab in der Spitze bis auf 53,22 EUR nach. Mit einem Wert von 53,46 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 16.017 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 58,08 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.04.2023 erreicht. Derzeit notiert die Siemens Healthineers-Aktie damit 8,37 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 24.09.2022 Kursverluste bis auf 40,32 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 24,24 Prozent könnte die Siemens Healthineers-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 60,90 EUR für die Siemens Healthineers-Aktie.

Am 10.05.2023 hat Siemens Healthineers in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,09 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,49 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5.068,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5.346,00 EUR ausgewiesen.

Voraussichtlich am 02.08.2023 dürfte Siemens Healthineers Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 29.07.2024 erwartet.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens Healthineers ein EPS in Höhe von 2,01 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

Siemens Healthineers-Aktie: Experten empfehlen Siemens Healthineers im Mai mehrheitlich zum Kauf

Siemens Healthineers-Aktie verliert: Siemens Healthineers steckt Millionenbetrag in Halbleiter-Fabrik

Siemens Healthineers-Aktie dennoch etwas schwächer: JPMorgan hebt Ziel für Siemens Healthineers an - 'Overweight'

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens Healthineers AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens Healthineers AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens Healthineers AG

Bildquellen: Siemens AG