Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Nachmittag mit Abschlägen

Die Siemens Healthineers-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 52,46 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 52,06 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 52,64 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 329.164 Siemens Healthineers-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 25.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 58,08 EUR an. Gewinne von 10,71 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 24.09.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 40,32 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Siemens Healthineers-Aktie ist somit 23,14 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 60,90 EUR für die Siemens Healthineers-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens Healthineers am 10.05.2023. Das EPS lag bei 0,09 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,55 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siemens Healthineers in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,49 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5.346,00 EUR im Vergleich zu 5.068,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 02.08.2023 terminiert. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Siemens Healthineers-Anleger Experten zufolge am 29.07.2024 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens Healthineers-Aktie in Höhe von 2,01 EUR im Jahr 2023 aus.

