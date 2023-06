Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers reagiert am Vormittag positiv

Die Siemens Healthineers-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 52,58 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Siemens Healthineers-Aktie bei 52,68 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 52,64 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 8.143 Siemens Healthineers-Aktien.

Am 25.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 58,08 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens Healthineers-Aktie derzeit noch 10,46 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 40,32 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens Healthineers-Aktie 30,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 60,90 EUR an.

Siemens Healthineers ließ sich am 10.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,09 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens Healthineers ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,55 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 5.346,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5.068,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Siemens Healthineers-Bilanz für Q3 2023 wird am 02.08.2023 erwartet. Siemens Healthineers dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 29.07.2024 präsentieren.

Experten taxieren den Siemens Healthineers-Gewinn für das Jahr 2023 auf 2,01 EUR je Aktie.

