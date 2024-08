Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Mittag mit positiven Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Siemens Healthineers-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 49,80 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 11:49 Uhr konnte die Aktie von Siemens Healthineers zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 49,80 EUR. Die Siemens Healthineers-Aktie legte bis auf 49,88 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 49,25 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 71.941 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (58,14 EUR) erklomm das Papier am 08.03.2024. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siemens Healthineers-Aktie mit einem Kursplus von 16,75 Prozent wieder erreichen. Am 15.09.2023 gab der Anteilsschein bis auf 44,39 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens Healthineers-Aktie 12,19 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR an Siemens Healthineers-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,02 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 59,53 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Siemens Healthineers am 31.07.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,42 EUR, nach 0,40 EUR im Vorjahresvergleich. Siemens Healthineers hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,42 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5,20 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Siemens Healthineers dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 06.11.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 10.11.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens Healthineers im Jahr 2024 2,20 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Handelsende Gewinne

DAX 40-Titel Siemens Healthineers-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Siemens Healthineers-Investment von vor 3 Jahren verloren

DAX aktuell: DAX am Nachmittag in Grün