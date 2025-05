Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

So entwickelt sich Siemens Healthineers

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 48,50 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Die Siemens Healthineers-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 48,50 EUR. Der Kurs der Siemens Healthineers-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 48,58 EUR zu. Bei 47,83 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 208.388 Siemens Healthineers-Aktien.

Bei 58,48 EUR erreichte der Titel am 13.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Siemens Healthineers-Aktie liegt somit 17,07 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (41,21 EUR). Der aktuelle Kurs der Siemens Healthineers-Aktie ist somit 15,03 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Im Vorjahr hatte Siemens Healthineers 0,950 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Healthineers-Aktie wird bei 58,97 EUR angegeben.

Am 07.05.2025 äußerte sich Siemens Healthineers zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,47 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Healthineers 0,38 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,72 Prozent auf 5,91 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,44 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.07.2025 veröffentlicht. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 05.08.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,40 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

Aktien-Tipp: So bewertet JP Morgan Chase & Co. die Siemens Healthineers-Aktie

Goldman Sachs Group Inc.: Siemens Healthineers-Aktie erhält Neutral

Aktien-Tipp: So bewertet Barclays Capital die Siemens Healthineers-Aktie