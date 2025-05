Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Vormittag schwächer

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Siemens Healthineers-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 48,05 EUR ab.

Die Aktie verlor um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 48,05 EUR. In der Spitze fiel die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 47,69 EUR. Bei 47,83 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Siemens Healthineers-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 21.888 Stück gehandelt.

Am 13.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 58,48 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 21,71 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (41,21 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens Healthineers-Aktie 16,60 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,950 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,10 EUR je Siemens Healthineers-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens Healthineers-Aktie bei 58,97 EUR.

Siemens Healthineers ließ sich am 07.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,47 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 5,91 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,44 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 30.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 05.08.2026.

Experten taxieren den Siemens Healthineers-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,40 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

Aktien-Tipp: So bewertet JP Morgan Chase & Co. die Siemens Healthineers-Aktie

Goldman Sachs Group Inc.: Siemens Healthineers-Aktie erhält Neutral

Aktien-Tipp: So bewertet Barclays Capital die Siemens Healthineers-Aktie