Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Dienstagvormittag im Aufwind

Blick auf Siemens Healthineers-Kurs

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Siemens Healthineers-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 47,35 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Siemens Healthineers-Papiere um 09:05 Uhr 0,3 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die Siemens Healthineers-Aktie sogar auf 47,36 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 47,29 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 7.506 Siemens Healthineers-Aktien.

Am 13.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 58,48 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 23,51 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens Healthineers-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 41,21 EUR am 07.04.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,97 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Siemens Healthineers-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,08 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 58,29 EUR.

Siemens Healthineers veröffentlichte am 30.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,49 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,42 EUR je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5,66 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,41 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siemens Healthineers einen Umsatz von 5,42 Mrd. EUR eingefahren.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2025 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 11.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Siemens Healthineers.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens Healthineers einen Gewinn von 2,42 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

