Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Dienstagvormittag verlustreich

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Siemens Healthineers gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 44,59 EUR abwärts.

Die Siemens Healthineers-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 0,2 Prozent auf 44,59 EUR nach. Im Tief verlor die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 44,56 EUR. Mit einem Wert von 44,74 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 25.060 Siemens Healthineers-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 13.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 58,48 EUR an. Mit einem Zuwachs von 31,15 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 41,21 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens Healthineers-Aktie derzeit noch 7,58 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,950 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,14 EUR je Siemens Healthineers-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 62,24 EUR an.

Am 06.02.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,42 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Siemens Healthineers ein EPS von 0,39 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens Healthineers im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,91 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5,48 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 5,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Siemens Healthineers-Bilanz für Q2 2025 wird am 07.05.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 12.05.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens Healthineers-Aktie in Höhe von 2,48 EUR im Jahr 2025 aus.

