Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers zeigt sich am Nachmittag fester

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Siemens Healthineers-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 3,1 Prozent im Plus bei 47,15 EUR.

Die Siemens Healthineers-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,1 Prozent auf 47,15 EUR. Die Siemens Healthineers-Aktie zog in der Spitze bis auf 47,49 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 45,58 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 551.585 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

Am 25.04.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 58,08 EUR. 23,18 Prozent Plus fehlen der Siemens Healthineers-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.09.2022 bei 40,32 EUR. Abschläge von 14,49 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 57,59 EUR für die Siemens Healthineers-Aktie aus.

Am 02.08.2023 hat Siemens Healthineers die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,53 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,43 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.201,00 EUR – ein Plus von 0,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens Healthineers 5.186,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Siemens Healthineers-Bilanz für Q4 2023 wird am 08.11.2023 erwartet. Siemens Healthineers dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 04.11.2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens Healthineers im Jahr 2023 2,02 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

