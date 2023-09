Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Vormittag im Plus

Kursverlauf

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Siemens Healthineers-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,7 Prozent auf 46,54 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Siemens Healthineers-Papiere um 09:06 Uhr 1,7 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die Siemens Healthineers-Aktie bei 46,54 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 45,58 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 81.773 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt.

Am 25.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 58,08 EUR an. Der aktuelle Kurs der Siemens Healthineers-Aktie ist somit 24,80 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 24.09.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 40,32 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 13,36 Prozent würde die Siemens Healthineers-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 57,59 EUR für die Siemens Healthineers-Aktie.

Am 02.08.2023 lud Siemens Healthineers zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. In Sachen EPS wurden 0,53 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens Healthineers 0,43 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 5.201,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 0,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5.186,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Siemens Healthineers am 08.11.2023 präsentieren. Siemens Healthineers dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 04.11.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Siemens Healthineers-Gewinn in Höhe von 2,02 EUR je Aktie aus.

