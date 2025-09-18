DAX23.471 -0,7%ESt505.430 -0,5%Top 10 Crypto15,60 -2,5%Dow46.302 ±-0,0%Nas22.692 +0,3%Bitcoin96.077 -2,2%Euro1,1766 +0,2%Öl66,35 -0,5%Gold3.720 +1,0%
Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers tendiert am Nachmittag tiefer

22.09.25 16:11 Uhr
Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers tendiert am Nachmittag tiefer

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Siemens Healthineers-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,5 Prozent auf 46,93 EUR nach.

Die Siemens Healthineers-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 46,93 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Siemens Healthineers-Aktie bisher bei 46,85 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 47,31 EUR. Bisher wurden heute 154.590 Siemens Healthineers-Aktien gehandelt.

Bei 58,48 EUR markierte der Titel am 13.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 24,61 Prozent könnte die Siemens Healthineers-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 41,21 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,19 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Healthineers-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,08 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siemens Healthineers 0,950 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 58,29 EUR für die Siemens Healthineers-Aktie aus.

Siemens Healthineers ließ sich am 30.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,49 EUR. Im letzten Jahr hatte Siemens Healthineers einen Gewinn von 0,42 EUR je Aktie eingefahren. Umsatzseitig wurden 5,66 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Healthineers 5,42 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Siemens Healthineers am 05.11.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 11.11.2026.

In der Siemens Healthineers-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,42 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

Analysen zu Siemens Healthineers AG

DatumRatingAnalyst
18.09.2025Siemens Healthineers BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.09.2025Siemens Healthineers BuyJefferies & Company Inc.
04.09.2025Siemens Healthineers BuyJefferies & Company Inc.
20.08.2025Siemens Healthineers NeutralUBS AG
05.08.2025Siemens Healthineers KaufenDZ BANK
