Siemens Healthineers Aktie
Marktkap. 51,88 Mrd. EURKGV 31,01 Div. Rendite 1,76%
WKN SHL100
ISIN DE000SHL1006
Symbol SEMHF
Siemens Healthineers Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Bei der Siemens-Tochter seien alle Augen auf den Kapitalmarkttag im November und die Pläne der Mutter mit ihren Anteilen gerichtet, schrieb Julien Dormois am Mittwochabend nach einer Healthcare-Konferenz mit Vertretern von Siemens Health, Sonova und Smith & Nephew./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 17:15 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2025 / 19:01 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Siemens AG
Zusammenfassung: Siemens Healthineers Buy
|Unternehmen:
Siemens Healthineers AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
60,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
46,61 €
|Abst. Kursziel*:
28,73%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
46,82 €
|Abst. Kursziel aktuell:
28,15%
|
Analyst Name:
Julien Dormois
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
58,29 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
