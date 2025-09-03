Jefferies & Company Inc.

Siemens Healthineers Buy

11:46 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Bei der Siemens-Tochter seien alle Augen auf den Kapitalmarkttag im November und die Pläne der Mutter mit ihren Anteilen gerichtet, schrieb Julien Dormois am Mittwochabend nach einer Healthcare-Konferenz mit Vertretern von Siemens Health, Sonova und Smith & Nephew./ag/gl

