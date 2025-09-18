DAX23.629 -0,2%ESt505.459 ±0,0%Top 10 Crypto16,27 -1,7%Dow46.142 +0,3%Nas22.471 +0,9%Bitcoin99.097 -0,3%Euro1,1761 -0,2%Öl66,98 -0,8%Gold3.657 +0,3%
Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Freitagmittag mit Abschlägen

19.09.25 12:06 Uhr
Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 47,05 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Healthineers AG
46,84 EUR -0,40 EUR -0,85%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Siemens Healthineers-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr um 0,6 Prozent auf 47,05 EUR ab. Die Siemens Healthineers-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 47,04 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 47,34 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 71.126 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

Am 13.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 58,48 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 24,29 Prozent könnte die Siemens Healthineers-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 41,21 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens Healthineers-Aktie derzeit noch 12,41 Prozent Luft nach unten.

Für Siemens Healthineers-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,08 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 58,29 EUR.

Siemens Healthineers gewährte am 30.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,49 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,42 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 5,66 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 4,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,42 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2025 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 11.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens Healthineers einen Gewinn von 2,42 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: testing / Shutterstock.com

Nachrichten zu Siemens Healthineers AG

Analysen zu Siemens Healthineers AG

DatumRatingAnalyst
18.09.2025Siemens Healthineers BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.09.2025Siemens Healthineers BuyJefferies & Company Inc.
04.09.2025Siemens Healthineers BuyJefferies & Company Inc.
20.08.2025Siemens Healthineers NeutralUBS AG
05.08.2025Siemens Healthineers KaufenDZ BANK
