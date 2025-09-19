Siemens Healthineers Aktie
Marktkap. 52,07 Mrd. EURKGV 31,01 Div. Rendite 1,76%
WKN SHL100
ISIN DE000SHL1006
Symbol SEMHF
Siemens Healthineers Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Siemens Healthineers auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Die am 5. November anstehenden Schlussquartalszahlen dürften es dem Medizintechnikkonzern erlauben, die angehobenen Ziele für das Geschäftsjahr zu erreichen, schrieb Julien Dormois in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Wiederholte Aussagen über kommenden Gegenwind deuteten zwar auf Risiken für die Ergebnisschätzungen (EPS) 2025/26. Das neue Geschäftsjahr könnte aber ein Übergangsjahr markieren und das Fundament für neue ambitionierte Planungen für die Folgejahre legen./rob/gl/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 15:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2025 / 15:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: testing / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Siemens Healthineers Buy
|Unternehmen:
Siemens Healthineers AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
60,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
44,61 €
|Abst. Kursziel*:
34,50%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
44,73 €
|Abst. Kursziel aktuell:
34,14%
|
Analyst Name:
Julien Dormois
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
58,29 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Siemens Healthineers AG
|08:01
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.25
|Siemens Healthineers Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.09.25
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.25
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.25
|Siemens Healthineers Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.09.25
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.25
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.25
|Siemens Healthineers Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.09.25
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.25
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.07.20
|Siemens Healthineers Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.20
|Siemens Healthineers verkaufen
|JP Morgan Chase & Co.
|05.05.20
|Siemens Healthineers Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.20
|Siemens Healthineers Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.03.20
|Siemens Healthineers Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.25
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|30.07.25
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|27.06.25
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|20.06.25
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|26.05.25
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG