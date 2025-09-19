Jefferies & Company Inc.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Siemens Healthineers auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Die am 5. November anstehenden Schlussquartalszahlen dürften es dem Medizintechnikkonzern erlauben, die angehobenen Ziele für das Geschäftsjahr zu erreichen, schrieb Julien Dormois in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Wiederholte Aussagen über kommenden Gegenwind deuteten zwar auf Risiken für die Ergebnisschätzungen (EPS) 2025/26. Das neue Geschäftsjahr könnte aber ein Übergangsjahr markieren und das Fundament für neue ambitionierte Planungen für die Folgejahre legen./rob/gl/men

