Aktie im Blick

Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers gewinnt am Freitagmittag

26.09.25 12:08 Uhr
Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers gewinnt am Freitagmittag

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Siemens Healthineers-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Plus bei 45,28 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Healthineers AG
45,42 EUR 0,36 EUR 0,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Siemens Healthineers-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 45,28 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Siemens Healthineers-Aktie bei 45,35 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 44,83 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 256.166 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt.

Am 13.02.2025 markierte das Papier bei 58,48 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Siemens Healthineers-Aktie liegt somit 22,57 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 41,21 EUR. Mit Abgaben von 8,99 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Healthineers-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,08 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siemens Healthineers 0,950 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 58,29 EUR für die Siemens Healthineers-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens Healthineers am 30.07.2025. Das EPS wurde auf 0,49 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,42 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 5,66 Mrd. EUR gegenüber 5,42 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2025 veröffentlicht. Am 11.11.2026 wird Siemens Healthineers schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

In der Siemens Healthineers-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,42 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Siemens AG

Analysen zu Siemens Healthineers AG

DatumRatingAnalyst
08:01Siemens Healthineers OverweightJP Morgan Chase & Co.
08:01Siemens Healthineers BuyJefferies & Company Inc.
18.09.2025Siemens Healthineers BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.09.2025Siemens Healthineers BuyJefferies & Company Inc.
04.09.2025Siemens Healthineers BuyJefferies & Company Inc.
