Siemens Healthineers Aktie
Marktkap. 53,42 Mrd. EURKGV 31,01 Div. Rendite 1,76%
WKN SHL100
ISIN DE000SHL1006
Symbol SEMHF
Siemens Healthineers Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Siemens Healthineers auf "Buy" mit einem Kursziel von 57 Euro belassen. Der Medizintechnikkonzern verzeichne bisher ein frustrierendes Jahr 2025, schrieb Sam England in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Operative Fortschritte würden durch exogene Faktoren wie Zölle, das China-Geschäft und einen möglichen Anteilsverkauf durch die Muttergesellschaft Siemens überschattet. England sieht aber auch strukturelle und produktbezogene Treiber, die das mittelfristige Wachstum begünstigen dürften./edh/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2025 / 16:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: testing / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Siemens Healthineers Buy
|Unternehmen:
Siemens Healthineers AG
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
57,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
47,86 €
|Abst. Kursziel*:
19,10%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
47,71 €
|Abst. Kursziel aktuell:
19,47%
|
Analyst Name:
Sam England
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
58,29 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Siemens Healthineers AG
|11:31
|Siemens Healthineers Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.09.25
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.25
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.25
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|05.08.25
|Siemens Healthineers Kaufen
|DZ BANK
|11:31
|Siemens Healthineers Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.09.25
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.25
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.25
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|05.08.25
|Siemens Healthineers Kaufen
|DZ BANK
|11:31
|Siemens Healthineers Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.09.25
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.25
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.25
|Siemens Healthineers Kaufen
|DZ BANK
|31.07.25
|Siemens Healthineers Buy
|Deutsche Bank AG
|02.07.20
|Siemens Healthineers Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.20
|Siemens Healthineers verkaufen
|JP Morgan Chase & Co.
|05.05.20
|Siemens Healthineers Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.20
|Siemens Healthineers Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.03.20
|Siemens Healthineers Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.25
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|30.07.25
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|27.06.25
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|20.06.25
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|26.05.25
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG