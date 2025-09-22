Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers zeigt sich am Nachmittag fester

Kurs der Siemens Healthineers

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Siemens Healthineers. Zuletzt wies die Siemens Healthineers-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 47,27 EUR nach oben.

Die Siemens Healthineers-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 47,27 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Siemens Healthineers-Aktie bei 47,27 EUR. Bei 47,02 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 145.465 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

Bei 58,48 EUR markierte der Titel am 13.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 23,71 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 41,21 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens Healthineers-Aktie 14,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Siemens Healthineers-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,950 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,08 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 58,29 EUR je Siemens Healthineers-Aktie aus.

Am 30.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,49 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,42 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 5,66 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,42 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Siemens Healthineers am 05.11.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Siemens Healthineers-Anleger Experten zufolge am 11.11.2026 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens Healthineers im Jahr 2025 2,42 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

