Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Mittag mit Kursabschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Siemens Healthineers-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 51,66 EUR ab.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 51,66 EUR. Die Siemens Healthineers-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 51,42 EUR ab. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 52,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 170.970 Siemens Healthineers-Aktien.

Am 13.02.2025 markierte das Papier bei 58,48 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens Healthineers-Aktie 13,20 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 47,31 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (31.10.2024). Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens Healthineers-Aktie mit einem Verlust von 8,42 Prozent wieder erreichen.

Siemens Healthineers-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,950 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,15 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 61,61 EUR.

Am 06.11.2024 lud Siemens Healthineers zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,55 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,39 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 6,33 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,18 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 07.05.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Siemens Healthineers-Anleger Experten zufolge am 12.05.2026 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens Healthineers-Aktie in Höhe von 2,48 EUR im Jahr 2025 aus.

