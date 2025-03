Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers wird am Nachmittag ausgebremst

So bewegt sich Siemens Healthineers

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Healthineers nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 51,32 EUR.

Die Siemens Healthineers-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr 1,2 Prozent im Minus bei 51,32 EUR. Bei 50,92 EUR markierte die Siemens Healthineers-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 52,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 460.450 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt.

Am 13.02.2025 markierte das Papier bei 58,48 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 13,95 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 47,31 EUR fiel das Papier am 31.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 7,81 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,15 EUR. Im Vorjahr hatte Siemens Healthineers 0,950 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 61,61 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens Healthineers am 06.11.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,55 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 22,28 Prozent auf 6,33 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,18 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Siemens Healthineers am 07.05.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 12.05.2026 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Healthineers im Jahr 2025 2,48 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

