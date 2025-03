Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Mittwochvormittag mit angezogener Handbremse

Kursentwicklung im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochvormittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Siemens Healthineers-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 51,94 EUR.

Bei der Siemens Healthineers-Aktie ließ sich um 09:06 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 51,94 EUR. Die Siemens Healthineers-Aktie zog in der Spitze bis auf 52,14 EUR an. Die Siemens Healthineers-Aktie sank bis auf 51,94 EUR. Bei 52,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens Healthineers-Aktien beläuft sich auf 12.176 Stück.

Bei 58,48 EUR markierte der Titel am 13.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 12,59 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 31.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 47,31 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Siemens Healthineers-Aktie ist somit 8,91 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Healthineers-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,15 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siemens Healthineers 0,950 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens Healthineers-Aktie bei 61,61 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siemens Healthineers am 06.11.2024 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,55 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,39 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6,33 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 22,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,18 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 07.05.2025 dürfte Siemens Healthineers Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 12.05.2026 dürfte Siemens Healthineers die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens Healthineers einen Gewinn von 2,48 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

Künstliche Intelligenz ChatGPT: Kann sie beim Investieren helfen?

Siemens Healthineers baut zwei Krebsforschungszentren in Kanada

Schwacher Handel: DAX schlussendlich schwächer