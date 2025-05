Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Montagvormittag mit Kursplus

Aktie im Blick

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Siemens Healthineers-Papiere zuletzt 2,4 Prozent.

Um 09:07 Uhr konnte die Aktie von Siemens Healthineers zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,4 Prozent auf 47,61 EUR. Die Siemens Healthineers-Aktie zog in der Spitze bis auf 47,72 EUR an. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 47,44 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 39.986 Siemens Healthineers-Aktien.

Bei 58,48 EUR erreichte der Titel am 13.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 22,83 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 41,21 EUR ab. Abschläge von 13,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,10 EUR. Im Vorjahr erhielten Siemens Healthineers-Aktionäre 0,950 EUR je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 58,97 EUR.

Siemens Healthineers gewährte am 07.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,47 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,38 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5,91 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,44 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.07.2025 veröffentlicht. Am 05.08.2026 wird Siemens Healthineers schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens Healthineers einen Gewinn von 2,40 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

