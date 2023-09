Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers verzeichnet am Nachmittag Verluste

So bewegt sich Siemens Healthineers

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Zuletzt ging es für die Siemens Healthineers-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 47,25 EUR.

Die Siemens Healthineers-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 0,1 Prozent auf 47,25 EUR nach. Die Siemens Healthineers-Aktie gab in der Spitze bis auf 46,45 EUR nach. Bei 47,30 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 294.830 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.04.2023 bei 58,08 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 22,92 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 29.09.2022 Kursverluste bis auf 40,54 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens Healthineers-Aktie 16,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Siemens Healthineers-Aktie im Durchschnitt mit 57,21 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Siemens Healthineers am 02.08.2023 vor. Es stand ein EPS von 0,53 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens Healthineers noch ein Gewinn pro Aktie von 0,43 EUR in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,29 Prozent auf 5.201,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5.186,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 08.11.2023 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Siemens Healthineers veröffentlicht werden. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Siemens Healthineers möglicherweise am 04.11.2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens Healthineers ein EPS in Höhe von 2,02 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

