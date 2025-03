Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Montagmittag mit negativen Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Der Siemens Healthineers-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,5 Prozent auf 49,95 EUR.

Um 11:48 Uhr rutschte die Siemens Healthineers-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 49,95 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Siemens Healthineers-Aktie bei 49,95 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 50,40 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens Healthineers-Aktien beläuft sich auf 115.648 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 13.02.2025 auf bis zu 58,48 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 17,08 Prozent Plus fehlen der Siemens Healthineers-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 31.10.2024 Kursverluste bis auf 47,31 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens Healthineers-Aktie 5,29 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,15 EUR. Im Vorjahr hatte Siemens Healthineers 0,950 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 62,24 EUR an.

Am 06.11.2024 äußerte sich Siemens Healthineers zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,55 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 22,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6,33 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 5,18 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Siemens Healthineers am 07.05.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 12.05.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,48 EUR je Siemens Healthineers-Aktie.

