Siltronic Aktie News: Siltronic am Mittag mit Abschlägen

Siltronic im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Siltronic. Die Siltronic-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,9 Prozent bei 31,80 EUR.

Um 11:42 Uhr ging es für die Siltronic-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,9 Prozent auf 31,80 EUR. Bei 31,80 EUR markierte die Siltronic-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 32,26 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 25.605 Siltronic-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (70,70 EUR) erklomm das Papier am 13.09.2024. Mit einem Zuwachs von 122,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 31,80 EUR fiel das Papier am 11.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Siltronic-Aktie liegt somit 0,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Siltronic-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,100 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 46,00 EUR je Siltronic-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Siltronic am 29.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,73 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,32 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 329,10 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 351,30 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Siltronic am 28.10.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der Siltronic-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 28.10.2026.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Siltronic 2025 einen Verlust in Höhe von -2,698 EUR ausweisen wird.

