Siltronic Aktie News: Siltronic am Mittwochmittag schwächer

Die Aktie von Siltronic gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Siltronic-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 43,00 EUR abwärts.

Die Siltronic-Aktie musste um 11:47 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 43,00 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Siltronic-Aktie ging bis auf 42,82 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 44,54 EUR. Der Tagesumsatz der Siltronic-Aktie belief sich zuletzt auf 46.323 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.08.2024 bei 79,10 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 83,95 Prozent könnte die Siltronic-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.04.2025 bei 32,00 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siltronic-Aktie derzeit noch 25,58 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,109 EUR, nach 0,200 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siltronic-Aktie bei 46,00 EUR.

Am 30.04.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Mit einem EPS von 0,08 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Siltronic mit 0,86 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Das vergangene Quartal hat Siltronic mit einem Umsatz von insgesamt 345,80 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 343,50 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,67 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 29.07.2025 terminiert. Experten kalkulieren am 28.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Siltronic.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -2,816 EUR je Siltronic-Aktie in den Büchern stehen.

