Aktienentwicklung

Siltronic Aktie News: Siltronic am Dienstagnachmittag auf rotem Terrain

26.08.25 16:10 Uhr
Siltronic Aktie News: Siltronic am Dienstagnachmittag auf rotem Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Siltronic. Der Siltronic-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,8 Prozent auf 37,68 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siltronic AG
37,58 EUR -0,46 EUR -1,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Siltronic-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 37,68 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Siltronic-Aktie ging bis auf 37,26 EUR. Bei 37,74 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 12.309 Siltronic-Aktien umgesetzt.

Bei 74,95 EUR markierte der Titel am 31.08.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 98,91 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siltronic-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 32,00 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Siltronic-Aktie liegt somit 17,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Siltronic-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,200 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,100 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 46,00 EUR für die Siltronic-Aktie.

Am 29.07.2025 hat Siltronic in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,38 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,73 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat Siltronic mit einem Umsatz von insgesamt 329,10 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 351,30 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 6,32 Prozent verringert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2025 erfolgen. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Siltronic rechnen Experten am 28.10.2026.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -2,698 EUR je Siltronic-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

