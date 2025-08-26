DAX24.160 ±0,0%ESt505.391 +0,1%Top 10 Crypto15,88 +1,5%Dow45.418 +0,3%Nas21.544 +0,4%Bitcoin95.427 -0,7%Euro1,1603 -0,4%Öl67,13 -0,2%Gold3.381 -0,3%
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und die Chance auf ein Aktienpaket von finanzen.net zero sichern!
Siltronic Aktie News: Siltronic tendiert am Vormittag nahe Vortagesschluss

27.08.25 09:25 Uhr
Die Aktie von Siltronic zeigt sich am Mittwochvormittag ohne große Bewegung. Die Siltronic-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 37,54 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die Siltronic-Aktie bewegte sich um 09:04 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 37,54 EUR. In der Spitze legte die Siltronic-Aktie bis auf 37,54 EUR zu. Bei 37,40 EUR markierte die Siltronic-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 37,46 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 972 Siltronic-Aktien.

Am 31.08.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 74,95 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 99,65 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 32,00 EUR erreichte der Anteilsschein am 09.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,76 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siltronic-Aktie.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,200 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,100 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 46,00 EUR.

Siltronic veröffentlichte am 29.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Siltronic 0,73 EUR je Aktie verdient. Umsatzseitig standen 329,10 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 6,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siltronic 351,30 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 28.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Siltronic veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 28.10.2026.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -2,698 EUR je Siltronic-Aktie.

Redaktion finanzen.net

