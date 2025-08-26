DAX24.026 -0,1%ESt505.397 +0,1%Top 10 Crypto16,07 +0,4%Dow45.565 +0,3%Nas21.590 +0,2%Bitcoin96.824 +1,4%Euro1,1662 +0,2%Öl67,82 ±0,0%Gold3.395 -0,1%
Kursentwicklung

Siltronic Aktie News: Siltronic gewinnt am Mittag an Fahrt

28.08.25 12:05 Uhr
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Siltronic. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 37,46 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siltronic AG
37,62 EUR 0,92 EUR 2,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Siltronic-Aktie konnte um 11:45 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 37,46 EUR. Im Tageshoch stieg die Siltronic-Aktie bis auf 37,90 EUR. Mit einem Wert von 36,96 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Siltronic-Aktien beläuft sich auf 13.666 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 31.08.2024 bei 74,95 EUR. Mit einem Zuwachs von 100,08 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 32,00 EUR am 09.04.2025. Mit einem Kursverlust von 14,58 Prozent würde die Siltronic-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 erhielten Siltronic-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,200 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,100 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 46,00 EUR je Siltronic-Aktie an.

Siltronic gewährte am 29.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,38 EUR, nach 0,73 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 6,32 Prozent auf 329,10 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 351,30 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 28.10.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der Siltronic-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 28.10.2026.

Analysten gehen davon aus, dass Siltronic 2025 einen Verlust in Höhe von -2,698 EUR je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Nachrichten zu Siltronic AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Siltronic AG

DatumRatingAnalyst
30.07.2025Siltronic HoldDeutsche Bank AG
29.07.2025Siltronic HaltenDZ BANK
29.07.2025Siltronic NeutralUBS AG
29.07.2025Siltronic HoldJefferies & Company Inc.
14.07.2025Siltronic HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
12.02.2025Siltronic BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
11.02.2025Siltronic KaufenDZ BANK
04.02.2025Siltronic BuyJefferies & Company Inc.
23.01.2025Siltronic KaufenDZ BANK
20.01.2025Siltronic BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
DatumRatingAnalyst
30.07.2025Siltronic HoldDeutsche Bank AG
29.07.2025Siltronic HaltenDZ BANK
29.07.2025Siltronic NeutralUBS AG
29.07.2025Siltronic HoldJefferies & Company Inc.
14.07.2025Siltronic HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
04.07.2024Siltronic SellUBS AG
07.05.2024Siltronic SellUBS AG
02.05.2024Siltronic SellUBS AG
26.04.2024Siltronic SellUBS AG
11.04.2024Siltronic SellUBS AG

