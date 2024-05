SIX-Handel: SMI liegt zum Handelsstart im Plus

Index-Performance im Blick

Der SMI behält sein positives Vorzeichen auch am Morgen.

Am Montag tendiert der SMI um 09:10 Uhr via SIX 0,06 Prozent stärker bei 11.939,06 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 1,261 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 11.919,48 Zählern und damit 0,102 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (11.931,70 Punkte).

Der SMI verzeichnete bei 11.945,38 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 11.915,38 Einheiten.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.04.2024, erreichte der SMI einen Wert von 11.344,32 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.02.2024, wies der SMI einen Wert von 11.440,45 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wies am vorherigen Handelstag, dem 26.05.2023, einen Wert von 11.434,24 Punkten auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 6,88 Prozent nach oben. Das SMI-Jahreshoch steht derzeit bei 12.050,29 Punkten. Bei 11.064,90 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

SMI-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im SMI sind aktuell Zurich Insurance (+ 0,32 Prozent auf 471,50 CHF), Lonza (+ 0,31 Prozent auf 516,80 CHF), Swiss Life (+ 0,29 Prozent auf 632,60 CHF), Holcim (+ 0,25 Prozent auf 80,44 CHF) und UBS (+ 0,25 Prozent auf 28,23 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich hingegen Logitech (-0,59 Prozent auf 87,80 CHF), Partners Group (-0,41 Prozent auf 1.228,50 CHF), Kühne + Nagel International (-0,37 Prozent auf 244,90 CHF), Givaudan (-0,21 Prozent auf 4.216,00 CHF) und Sika (-0,18 Prozent auf 283,20 CHF).

Die teuersten SMI-Unternehmen

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 126.264 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 237,735 Mrd. Euro weist die Nestlé-Aktie im SMI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Die Zurich Insurance-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,00 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net